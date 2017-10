ASSE : Bielsa se mêle d’un sujet sensible à Saint-Etienne

Dans : ASSE, LOSC, Mercato.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jonathan Bamba (21 ans) ne parvient pas à s’entendre avec l’AS Saint-Etienne pour une prolongation.

En cause, un gros désaccord sur le plan salarial qui laisse la porte ouverte à un départ dans les mois à venir. Compte tenu du bon début de saison de l’attaquant (4 buts en L1), le club stéphanois se retrouve dans une position inconfortable. Et la situation pourrait s’aggraver à cause de Lille. Selon Le 10 Sport, Bamba serait devenu la priorité du LOSC. Il faut dire que l’international Espoirs français, percutant et efficace, possède le profil idéal pour séduire l’entraîneur lillois Marcelo Bielsa.

En difficulté depuis le début de la saison, les Dogues pourraient donc se jeter sur le Stéphanois dès le mercato hivernal. Autant dire que le temps presse pour l’ASSE, qui sait que l’ancien Angevin pourra s’engager en faveur du club de son choix dès janvier 2018. En tout cas, l’intérêt de Lille représente un atout supplémentaire pour Bamba dans les discussions avec ses supérieurs.