ASSE : Arrêtez de chercher, le buteur des Verts est là !

Dans : ASSE, Mercato.

En grande difficulté, l’AS Saint-Etienne aurait bien besoin d’un attaquant efficace pour retrouver un peu de sérénité.

Après 16 journées de championnat, force est de constater que ce sauveur n’existe pas dans l’effectif de Julien Sablé. La preuve, le meilleur buteur des Verts s’appelle Jonathan Bamba, auteur de cinq buts dont quatre penalties… Quant aux autres avants-centres, Alexander Soderlund et la recrue phare Loïs Diony, ils n’ont toujours pas marqué cette saison en Ligue 1 ! Par l’intermédiaire de son coordinateur sportif Dominique Rocheteau, le club stéphanois a donc annoncé qu’il passerait à l’attaque pendant le mercato hivernal.

L’initiative paraît évidente, et pourtant, elle ne fait pas l’unanimité. « Pas la peine de recruter un attaquant, a estimé Patrick Revelli, responsable commercial de l’ASSE, dans L’Equipe. L’avant-centre, ils l’ont. C’est Hamouma. C’est lui, la solution, si on veut marquer des buts. Quand il n’est pas blessé. » Le problème, c’est que l’ancien Caennais (1 but en 10 matchs de L1), plus à l’aise sur un côté ou en soutien d’un attaquant, n’est pas souvent disponible. Saint-Etienne ferait mieux de trouver une autre solution.