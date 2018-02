ASSE : Allez Monsieur Romeyer, va falloir y aller...

Dans : ASSE, Ligue 1.

En décembre dernier, le président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo annonçait du changement dans l’organigramme de l’AS Saint-Etienne.

L’objectif était de renforcer la direction pour épauler le président du directoire Roland Romeyer. Ou plutôt préparer sa sortie. En effet, le nouveau directeur général Frédéric Paquet, nommé en janvier, est déjà considéré comme le nouvel homme fort du club stéphanois. Désormais, c’est lui qui s’exprime devant les médias et non pas Romeyer, qui se dirige lentement mais sûrement vers la sortie.

« Si Romeyer va définitivement se mettre en retrait ? Il l'a annoncé, c'est vraiment son souhait. Quand il m'a appelé, c'était effectivement son souhait, a confirmé Paquet sur la chaîne L’Equipe. Et c'est ce qu'il est en train de faire progressivement parce que c'est une grande partie de sa vie. Tout doucement, il m'accompagne sur la formation des dossiers mais il prend du recul. C'est déjà en cours et ça va s'amplifier dans les semaines et les mois qui viennent. » Autant dire que Romeyer aura vidé son bureau d’ici la saison prochaine.