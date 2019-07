ASSE : Accusé de faits assez spéciaux, il démissionne des Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne n'a pas encore communiqué officiellement concernant le départ de Frédéric Paquet, même si Roland Romeyer a récemment reconnu que le directeur général de l'ASSE avait demandé à partir. Et selon France-Football, l'ancien dirigeant lillois a présenté la semaine passée sa démission, laquelle a été acceptée par le duo à la tête des Verts. Cependant, Frédéric Paquet et ses futurs anciens patrons ont convenu de ne pas agir dans l'urgence et de s'en tenir à un calendrier bien précis alors que le mercato bat son plein. Mais l'hebdomadaire footballistique affirme que si le DG de l'AS Saint-Etienne avait des reproches très précis à faire à ses dirigeants, notamment un fameux SMS qu'il a reçu de Bernard Caïazzo, et qui le visait alors qu'il n'était pas le destinataire, ces derniers avaient également des choses sérieuses à reprocher à Frédéric Paquet.

« Il lui est reproché, entre autres, d'avoir tarifé 200.000 euros les honoraires de Jean-Michel Vandamme, ancien directeur du centre de formation du LOSC mandaté par l'ASSE pour une mission temporaire, qui consistait à donner par téléphone des conseils en matière de jeunes. La direction forézienne n'a pas apprécié non plus qu'il fasse une promotion un peu trop appuyée de Béatrice Salen, responsable de la billetterie. Une responsable, qui, elle aussi, va quitter l'ASSE. Enfin, Frédéric Paquet aurait eu tendance à prendre des décisions sans en référer à ses supérieurs, notamment auprès de Roland Romeyer », précise Jean-Marie Lanoë, qui pense cependant que cette démission se règlera de manière courtoise histoire que l'AS Saint-Etienne ne soit pas trop perturbée par un gros bug de fonctionnement.