ASSE : 30 ME ou rien, les Verts font marcher Radio Londres au mercato

C’est la course entre Arsenal et Tottenham pour se payer les services de William Saliba, qui a réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle avec Saint-Etienne.

Cela vaut à l’international U20 des sollicitations et un départ quasiment inévitable. L’ASSE a toutefois posé deux conditions, et a bien fait comprendre ces derniers jours qu’elles étaient non négociables. Il s’agit de récupérer le jeune défenseur en prêt pour une saison avant son départ définitif. Ensuite, le montant du transfert doit désormais être de 30 ME. Alors que les deux clubs londoniens bataillent autour de 22 à 25 ME, la dernière offre d’Arsenal n’a pas fait mouche.

Les Gunners avaient pourtant lâché 23 ME et 7 ME de bonus éventuels pour atteindre les 30 ME selon L’Equipe. Mais les dirigeants du club du Forez ont fait savoir que cela n’était pas suffisant, et qu’il fallait mettre 30 ME cash ou rien. A l’allure où vont les négociations, ce montant pourrait bien être atteint prochainement, sachant que Tottenham s’apprête aussi à tenter sa chance dans les jours qui viennent. Un départ qui sera dur à digérer par les supporters, mais qui devrait permettre une rentrée d’argent historique.