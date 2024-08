Yaser Asprilla, la recrue surprise à 25 ME de Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté cet été avec beaucoup de départs et peu d’arrivées, le Stade Rennais doit accélérer au mois d’août sous peine de vivre un début de saison compliqué. Le Norvégien Léo Ostigard a été recruté, tout comme le Danois Albert Gronbaek, et désormais Yaser Asprilla va signer. L’ailier de Watford a rejoint Rennes jeudi soir comme révélé par Lucarne Opposé, et se prépare donc à signer chez les « Rouge et Noir ». Un contrat de cinq ans l’attend, dans le cadre d’un transfert à 25 millions d’euros tout de même, révèle ce vendredi la presse colombienne.