Une guerre Stéphan-Maurice à Rennes, violent démenti

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Sportivement, le Stade Rennais s'est redressé, mais cela n'empêche pas les rumeurs de circuler sur la relation entre l'entraîneur, Julien Stéphan, et le directeur sportif, Florian Maurice.

Depuis quelques jours, le nom de Florian Maurice circule du côté de l'AS Rome, la réputation de l'ancien joueur ayant traversé les frontières. Mais en Bretagne, on affirme ne rien savoir des intentions de Maurice concernant son avenir, sachant que ce dernier a un CDI avec le Stade Rennais. Alors que l'on chuchote qu'il n'aurait pas de bonnes relations avec son directeur sportif, l'entraîneur rennais a vivement démenti ces rumeurs, estimant que tout cela était totalement erroné. Avant le déplacement de mardi à Sochaux en Coupe de France, Julien Stéphan a fermement repoussé l'idée d'une situation conflictuelle en interne, notamment sur le thème des objectifs de fin de saison.

Aucun souci à Rennes, tout est inventé

L'entraîneur du Stade Rennais estime que tout cela est une pure invention. « On n’est absolument pas en contradiction sur le diagnostic, sur ce qu’on a envie de voir de l’équipe sur la deuxième partie de saison. On est très en phase de la voir continuer à progresser, à s’améliorer, gagner en constance. Ce sont les objectifs qu’on a assignés à ce vestiaire, et on est parfaitement aligné là-dessus. Je vois après dans les journaux qu’il y a contradiction entre Florian Maurice et Julien Stéphan sur les objectifs de la deuxième partie de saison. Il faut tout dire et pas créer des sujets ou des polémiques là où il n’y en a pas », a fait remarquer Julien Stéphan, agacé qu'on puisse le soupçonner de contribuer à pousser Florian Maurice vers la sortie. En attendant, le club breton, actuellement neuvième de Ligue 1 juste derrière l'OM, tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France.