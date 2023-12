Un stade tout neuf à Rennes, les Pinault vont payer

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Ambitieuse dans la gestion du Stade Rennais, la famille Pinault voit encore plus grand. Les propriétaires du club breton envisagent sérieusement la construction d’un nouveau stade près du Roazhon Park. Des discussions sont en cours pour ce projet qui serait entièrement financé par les patrons.

Contrairement à d’autres écuries de Ligue 1, où les propriétaires restent relativement discrets, le Stade Rennais est bel et bien géré par ses actionnaires. Dernier exemple après le départ inattendu de l'entraîneur Bruno Genesio. Alors que le directeur sportif Florian Maurice avait une préférence pour Rémi Garde, c’est François Pinault qui a lui-même décidé de rappeler Julien Stéphan. Et comme toujours, le père était d’accord avec son fils François-Henri, lui aussi aux commandes des Rouge et Noir.

Julien Stéphan, nouvel entraîneur Rouge et Noir, officiellement présenté à la presse. 🔴⚫️ pic.twitter.com/p5Q0kcWJLN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 20, 2023

« Rien ne se fait l'un sans l'autre, a confié un intime du club au journal L’Equipe. Ils prennent leurs décisions ensemble après avoir pris des avis qui comptent. Il faut les considérer comme une personne unique. » On peut donc supposer que les deux proches sont totalement d’accord sur leur projet de stade. En effet, le quotidien sportif confirme l’information d’Ouest-France selon laquelle le Stade Rennais pense sérieusement à construire une nouvelle enceinte. Le club breton avait bien commandé une étude de faisabilité afin de bâtir un écrin tout neuf sur une friche industrielle près du Roazhon Park.

Un projet de stade à 40 000 places

L’objectif serait d’installer un stade d’une capacité de 40 000 places, contre les 30 000 spectateurs que l’enceinte actuellement utilisée peut accueillir. A noter que la famille Pinault ne compte solliciter aucune aide pour ce projet. Les propriétaires du Stade Rennais envisagent de financer intégralement leur nouveau stade. Ce paramètre devrait faciliter l’avancée du projet pour le moment au stade des discussions. « Les deux (Pinault) en parlent avec la même détermination », révèle un membre du SRFC, qui attend que la maire l’accompagne sur ce dossier.