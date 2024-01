Steve Mandanda prolonge jusqu'en 2025 avec Rennes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Agé de 38 ans, Steve Mandanda ne prendra pas sa retraite à la fin de la saison. Le gardien de but du Stade Rennais a prolongé son contrat jusqu'en 2025.

« Les années passent et le talent reste intact chez l’international tricolore (35 sélections). Depuis sa signature avec le Stade Rennais F.C., Steve Mandanda, 38 ans, a disputé 67 rencontres en Rouge et Noir - dont 20 clean sheet à son actif - œuvrant grandement à la 4e place européenne acquise la saison dernière. Son bilan au plus haut niveau est impressionnant : 759 matchs toutes compétitions confondues. Bien en Bretagne avec sa famille, le capitaine du SRFC a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 », a annoncé le Stade Rennais.