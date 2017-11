SRFC : Victime de Lamouchi, un Rennais se dit « frustré »

Dans : Rennes, Ligue 1.

Successeur de Christian Gourcuff au Stade Rennais, l’entraîneur Sabri Lamouchi se démarque déjà avec des choix forts.

En plus du positionnement de Wahbi Khazri en pointe, la disparition de Joris Gnagnon a également surpris. Car sous les ordres du nouveau coach, le défenseur central n’est que remplaçant au profit du jeune Jérémy Gélin (20 ans). Une situation difficile à accepter. « Oui c’est frustrant forcément, a reconnu l’international U20 français, dans des propos relayés par Ouest-France. Le coach fait ses choix, moi je les respecte. Voilà, je ne pense pas que c’est le moment de parler de moi. On verra comment ça se passera pour moi, mais je suis content pour le club et l’équipe, vraiment heureux. »

En effet, Gnagnon ne peut pas trop se plaindre étant donné que les derniers résultats donnent raison à son entraîneur. Après des débuts compliqués, Lamouchi vient d’obtenir deux victoires consécutives en championnat. Sans oublier que la saison est encore longue et que le défenseur formé à Rennes a encore le temps de récupérer sa place. En tout cas, le technicien ne lui ferme pas la porte.

Aucun problème avec Gnagnon

« Il n’y a absolument pas de cas Joris, a assuré Lamouchi. Ce sont tout simplement des choix qui font qu’aujourd’hui, tout le monde doit être concerné par ce qu’il se passe. Et c’est le cas, l’attitude de Joris me convient et me plaît, comme l’attitude de ceux qui sont rentrés, ceux qui sont restés sur le banc ou à Rennes. On travaille dans l’état d’esprit que je souhaite. C’est l’intérêt général de faire en sorte que tout le monde soit au top pour apporter. Joris peut apporter énormément à notre équipe. » Mais pas sur le terrain pour le moment...