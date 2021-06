SRFC : Un flop de Premier League a séduit Rennes

Dans : Rennes.

Afin de remplacer le défenseur central Damien Da Silva, parti libre à l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais se place sur différentes pistes. Le club breton s’intéresse notamment au Gunner William Saliba, très convoité suite à son prêt à Nice. On apprend aussi via Le 10 Sport que les Rouge et Noir, comme l’Olympique de Marseille, apprécient le profil et la situation de David Luiz, bientôt libéré par Arsenal.

Enfin, le quotidien allemand Bild révèle un intérêt de Rennes pour Ozan Kabak. Ce défenseur central de 21 ans, sous contrat avec le club relégué Schalke 04, sort pourtant d’un prêt décevant à Liverpool, où le manager Jürgen Klopp, malgré les nombreuses absences en charnière centrale, ne lui a pas souvent accordé sa confiance après son arrivée l’hiver dernier. Il n’empêche que le Turc garde une certaine cote puisque Nice, Leicester et Newcastle sont cités sur ce dossier. A noter que Schalke 04 se verrait bien récupérer les 15 millions d’euros investis lors de sa signature en 2019.