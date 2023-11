SRFC ‍: Stéphan révèle la solution miracle pour un retour réussi

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, après son retour réussi face à Reims (3-1) : « Je ne sais pas si c’est un retour parfait, c’est un retour heureux surtout, heureux pour nous avec la victoire, les trois points, le partage entre les joueurs et le public. Le classement de Reims n’est pas un hasard, c’est une équipe avec de la qualité. Nous marquons dans des moments importants. Nous avons eu une top analyse de la part de Rudy Cuny sur les coups de pieds offensifs qui avait ciblé ce qu’il s’est passé. Le staff et les joueurs ont bien bossé sur une présentation vidéo très claire et très précise. Les joueurs ont montré de la détermination et de l’agressivité, bravo aux joueurs et au staff. J’ai adoré les comportements défensifs. Le système ? L’idée était d’essayer d’adopter le système le plus adéquat pour l’utilisation de certains joueurs. Je voulais une proximité importante entre nos trois offensifs, qu’on soit nombreux sur la charnière centrale. Cela a motivé le système offensif et concernant le défensif, je pense qu’on a les joueurs pour évoluer comme cela. Bourigeaud est une légende du club, il n’a pas besoin du brassard pour être leader, je suis très content pour lui, il a mis beaucoup d’énergie dans son nouveau poste avec de bonnes projections. Son but valide tout cela. À choisir entre bien jouer et gagner, le choix est vite fait. Pour gagner dans la durée, il faut aussi avoir une certaine qualité de jeu », a-t-il déclaré sur le site de son club.