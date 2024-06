Rennes ‍: Leverkusen craque pour Amine Gouiri

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après le départ du directeur sportif Florian Maurice, le mercato de Rennes pourrait être animé. Amine Gouiri fait partie des candidats à un départ, d’autant que l’international algérien a la cote en Europe.

Auteur d’une saison correcte avec 11 buts et 3 passes décisives, Amine Gouiri fait partie des joueurs convoités sur le marché des transferts. Du haut de ses 24 ans, l’attaquant du Stade Rennais a notamment la cote en Bundesliga. A en croire les informations de Foot Mercato, l’ancien buteur de l’OL et de Nice est suivi de près par le RB Leipzig, qui cherche des joueurs offensifs pour compenser les potentiels départs de Xavi Simons ou encore de Benjamin Sesko. Le nom de Gouiri est coché sur les tablettes de Leipzig depuis plusieurs semaines et le club allemand pourrait passer à l’offensive dans les jours à venir. Mais Leipzig va devoir faire face à une rude concurrence en Allemagne puisque l’invincible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est également sur les rangs.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le vainqueur de la Bundesliga a également manifesté son intérêt pour Gouiri, dont le profil est apprécié par l’entraîneur espagnol, qui cherche à compenser les départs de Bord Iglesias et d’Adam Hlozek. L’idée du Bayer Leverkusen est de recruter Amine Gouiri pour épauler Victor Boniface et Patrick Schick, avec la possibilité d’évoluer un cran plus bas dans un rôle de meneur de jeu excentré. Reste maintenant à savoir quelle somme le Stade Rennais exigera pour son buteur algérien, encore sous contrat pour les trois prochaines années et que le site spécialisé Transfermarkt valorise à hauteur de 25 millions d’euros. En cas de départ d'Amine Gouiri ou d'Arnaud Kalimuendo -lui aussi convoité et notamment par l'AS Roma-, le Stade Rennais pourrait rapidement foncer sur Georges Mikautadze, l'attaquant de Metz qui fait office de priorité du club breton.