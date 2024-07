Rennes ‍: Massara arrive, les signatures surprises vont s'enchaîner

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine encore, le Stade Rennais tentera de se mêler au haut de tableau. Mais pour le moment, les Bretons peinent à se renforcer comme ils le voudraient sur le marché des transferts.

A Rennes, la saison passée n'a pas été au niveau des ambitions du club et de son recrutement. La direction bretonne a donc pris des décisions fortes et a notamment fait venir Frédéric Massara comme nouveau directeur sportif. L'Italien est attendu au tournant et a apparemment les idées claires sur ce qu'il veut faire avec le Stade Rennais. Comme à son habitude, Massara travaillera dans l'ombre pour boucler des recrues et certaines pourraient surprendre tout le monde selon les informations de Score.

Massara va débarquer, le mercato de Rennes va s'emballer

Fort de la présence de François Pinault, Frédéric Massara, qui débutera officiellement le 10 juillet, aura en plus les mains libres pour faire le recrutement qu'il veut. Le Stade Rennais a fini 10eme la saison passée, bien loin de là place où il prétend être. L'été s'annonce très agité pour les Bretons. D'ailleurs, dans le sens des départs, Enzo Le Fée va quitter le navire pour rejoindre l'AS Roma. Le direction bretonne touchera près de 23 millions d'euros dans l'opération. De quoi réinvestir cette somme sur des opérations dont Massara a le secret. En tout cas, Rennes a bien l'intention de redorer son blason et mettre ce qu'il faut en place en interne pour y parvenir. A l'AC Milan, Massara avait accompli un travail brillant et les supporters et observateurs rennais attendent donc beaucoup du travail du Transalpin de 55 ans. Pour rappel, Mohamed Jaouab est pour le moment la seule recrue du Stade Rennais cet été. Le défenseur marocain de 22 ans a été racheté à Amiens par le club breton ces derniers jours.