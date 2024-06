Vannes en Top 14, le Stade Rennais va gâcher la fête

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine en Top 14, un petit nouveau sera convié : le RC Vannes. Les Bretons veulent voir les choses en grand et délocaliser certaines rencontres de prestige.

Le RC Vannes a écrit l'histoire du rugby breton et français ce week-end en parvenant à remporter la Pro D2 face à Grenoble. Les Bretons seront donc présents la saison prochaine en Top 14. Une grande première qui fera la fierté de toute une région. L'objectif est de profiter de l'expérience à fond. Cela passera par la réception de grandes équipes du championnat de France dans un plus grand stade que celui de La Rabine, qui compte près de 10 000 places disponibles. Le RC Vannes aimerait donc délocaliser certaines rencontres. Et la première idée qui vient en tête est du côté de Rennes et de son Roazhon Park.

Vannes au Roazhon Park, ce n'est pas gagné

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugby Club Vannes (@rugbyclubvannes)

Dans des propos rapportés par Ouest France, le Maire de Vannes, s'est récemment exprimé concernant le sujet de la délocalisation des rencontres du club de rugby et espère une issue positive : « Certains matches vont être délocalisés. Comme tout le monde, j’aimerais que toutes les rencontres puissent se jouer ici mais ce ne sera pas possible. Pour nous, tout le monde parle de Rennes. Il y a encore des discussions à mener mais, une chose est sûre, les collectivités vont mettre les moyens pour que les supporters puissent suivre leur équipe ». Pour le moment, le Stade Rennais assure ne pas avoir été contacté. Le club précise qu'il est encore trop tôt pour donner une réponse en cas de demande. De quoi refroidir les ardeurs des Vannetais, qui s'imaginaient déjà jouer à Rennes. D'autant plus que le SRFC n'a pas pris pour habitude de prêter son stade, qui plus est pour une rencontre de rugby qui pourrait fortement dégrader sa pelouse. Il faudra donc négocier sec pour le RC Vannes.