Rennes ‍: Maurice s'en va, son successeur trouvé en Italie

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais a totalement raté sa saison en Ligue 1. Le club breton va donc procéder à quelques changements importants au sein de son organigramme.

A Rennes, l'heure est à la réflexion et la remise en question. Si la dernière intersaison avait été pleine de promesses, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Le club breton ne disputera même pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Des changements importants sont donc attendus à Rennes. Un énorme va avoir lieu au niveau du poste de directeur sportif. En effet, Florian Maurice va quitter le navire, vraisemblablement pour rejoindre le projet de l'OGC Nice. Concernant son remplaçant, Rennes a apparemment trouvé la perle rare en Italie.

Du lourd arrive au Stade Rennais

Selon les informations de Ouest France, confirmées par Le Parisien, Frédéric Massara est en effet en pole pour succéder à Florian Maurice. L’ancien directeur sportif de l’AC Milan est même en discussions avancées avec le Stade Rennais. Massara possède l'avantage de parler français et dispose d'une bonne réputation sur le marché. A noter que l'Italien était aussi courtisé par Nice ou encore Lens. Mais le directeur sportif a tout de suite privilégié une arrivée en Bretagne. Son arrivée aura le mérite de relancer le projet breton. Outre Massara, le Brestois Grégory Lorenzi était aussi courtisé. Pas mal de mouvements sont attendus cet été lors du marché des transferts. Il se dit que Rennes pourrait recevoir un très beau chèque avec la vente de Désiré Doué, notamment courtisé par le Paris Saint-Germain. En tout cas, une vive réaction est attendue par les fans et observateurs du club. A Massara de jouer pour faire marcher son réseau et renforcer le Stade Rennais à toutes les lignes. Il ne manquera donc pas de travail pour ses débuts avec le club d'Ille-et-Vilaine.