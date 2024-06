Rennes vend un défenseur pour 15 ME à Leverkusen

Gros transfert pour le Stade Rennais, qui a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour le départ de Jeanuël Belocian en Allemagne contre 15 millions d’euros.

Alors que le Bayer Leverkusen suit de près Amine Gouiri, le champion d’Allemagne en titre a jeté son dévolu sur un autre joueur du Stade Rennais pour lancer son mercato. A en croire les informations de Sky Sports et de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Leverkusen et Rennes pour le transfert du jeune défenseur central Jeanuël Belocian (19 ans). A un an de la fin de son contrat, l’international espoirs français va rejoindre le champion d’Allemagne en titre pour 15 millions d’euros. Un beau transfert pour Rennes, qui craignait de voir partir son joueur pour zéro dans un an et qui va finalement limiter la casse même si du côté des supporters bretons, on aurait sans doute préféré que le natif des Abymes prolonge l’aventure à Rennes.

🚨🔴 It’s almost a DONE DEAL: Jeanuël Belocian will join Bayer 04 Leverkusen on permanent deal!



➡️ Transfer fee for Stade Rennes: around €15m



➡️ Contract until 2029.



Leverkusen had the left-sided center-back on their radar for a while. Now everything is clear as first via… pic.twitter.com/9lXX0XPmx8