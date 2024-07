Theate lâche Rennes pour jouer avec Karim Benzema

Annoncé sur le départ cet été, Arthur Theate va bel et bien quitter Rennes. Néanmoins, le défenseur belge ne restera pas en Europe à la surprise générale. En effet, Fabrizio Romano annonce son transfert imminent en Arabie Saoudite, du côté d'Al-Ittihad. Theate aurait déjà passé sa visite médicale. Il rejoint ainsi le club de Karim Benzema et normalement celui de Stefano Pioli. L'ancien entraîneur du Milan AC va arriver sur le banc d'Al-Ittihad et aurait joué un grand rôle dans la venue de Theate. Le transfert va se faire pour 18 millions d'euros selon Fabrizio Romano. Rennes ne fera pas de plus-value pour Theate acheté 19 millions d'euros à Bologne en juillet 2022.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.



First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.



24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK