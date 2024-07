Accord total, un roc de Naples arrive à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato estival, le Stade Rennais a trouvé un accord avec Naples pour le transfert de l’international norvégien Leo Ostigard. Un joli coup réalisé par le club breton.

Critiqué pour son recrutement en défense ces dernières années, le Stade Rennais vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. En discussions depuis plusieurs jours avec Naples, le club breton a trouvé un accord avec le club italien pour le transfert de Leo Ostigard, international norvégien (23 sélections) de 24 ans, lequel a disputé 32 matchs sous les couleurs de Naples dont quatre en Ligue des Champions la saison dernière. Ancien défenseur de Brighton, le natif d’Andalsnes fait l’objet d’un accord total pour un transfert estimé à 8 millions d’euros selon Foot Mercato.

Leo Ostigard arrive à Rennes pour 8 ME

Le n°55 de Naples, qui redoute de voir son temps de jeu s’écrouler la saison prochaine avec l’arrivée sur le banc d’Antonio Conte, a rapidement donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais. Un joli coup de la part du nouveau directeur sportif Frederic Massara, et qui démontre que l’ancien dirigeant de l’AC Milan a de sérieux réseaux en Italie pour réaliser de beaux transferts. Du côté des supporters bretons, on apprécie et surtout, on observe un réel changement par rapport au mercato made in Ligue 1 réalisé ces dernières années par Florian Maurice.