Rennes ‍: Terrier partant au mercato, la menace est réelle

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais sort d'une saison très décevante en Ligue 1. L'avenir de certains joueurs est remis en question en ce début d'intersaison.

La saison prochaine, le Stade Rennais aura certainement à coeur de repartir sur de bonnes bases. Le dernier exercice aura eu son lot de déceptions, avec de nombreuses prestations ratées et un changement d'entraineur inattendu. Pour ne rien arranger, les Bretons ont dû gérer l'absence de Martin Terrier. Un Martin Terrier dont l'avenir fait de plus en plus parler au Stade Rennais. En fin de contrat en juin 2026, l'ancien de l'OL pourrait bien explorer un peu le marché, du moins ses agents.

Martin Terrier partant du Stade Rennais, une possibilité existe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Martin Terrier (@martin_terrier)

Selon les informations de Ouest France, Martin Terrier fait en effet partie des joueurs rennais qui pourraient faire l'objet d'un départ cet été. « Concernant Terrier, ni Stéphan ni le club n’ont signifié au joueur qu’ils ne comptaient plus sur lui. L’attaquant n’a pas non plus évoqué des envies d’ailleurs, mais il semble que dans son entourage, certains manœuvrent pour faire passer l’idée d’un transfert, à deux ans de la fin de son contrat. Terrier aurait quelques touches à l’étranger. Les jeux d’agents et les rumeurs ne vont pas manquer cet été », souligne notamment le média, qui prévoit un été chaud dans le dossier Martin Terrier. La saison passée, le Français avait réussi à planter 9 buts et délivrer 4 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Estimé à quelque 20 millions d'euros, Terrier est un des meilleurs joueurs bretons depuis longtemps. Julien Stéphan l'apprécie beaucoup, tout comme les supporters du club. Mais l'absence de qualification européenne la saison prochaine pourrait être un frein réel pour ses ambitions, lui qui n'était pas loin à un moment d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps.