Rennes boucle l'arrivée de Glen Kamara

Le Stade Rennais tient sa première grosse recrue de l'été. Le club breton va signer le milieu finlandais Glen Kamara en provenance de Leeds. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le deal est bouclé pour 10 millions d'euros. Le joueur de 28 ans était arrivé en Angleterre lors de l'été 2023 après une aventure de 4 ans aux Glasgow Rangers. Avec le club écossais, il s'était fait une belle réputation en atteignant notamment la finale de la Ligue Europa en 2022. Kamara remplacera directement Enzo Le Fée parti à la Roma il y a quelques jours.

