Rennes ‍: Martin Terrier file au Bayer Leverkusen ‍!

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Surprise à Rennes, où le transfert de Martin Terrier est imminent puisque l’attaquant de 27 ans est sur le point de s’engager au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre.

Le mercato très animé du Stade Rennais se poursuit et alors que les négociations avec le PSG sont avancées pour Désiré Doué, le club breton s’apprête à perdre un autre joueur clé dans le secteur offensif. Homme fort de Rennes ces dernières années, aux portes de l’Equipe de France pour la Coupe du monde 2022 puis victime d’une grosse blessure au genou, Martin Terrier va vivre sa première expérience à l’étranger. A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, confirmées par L’Equipe, Martin Terrier est à un pas du Bayer Leverkusen. Les négociations entre Rennes et le champion d’Allemagne ont quasiment abouti à un accord, même si quelques détails doivent encore être réglés. Pour l’instant, le montant de ce potentiel transfert n’a pas filtré, mais on sait en revanche que Rennes aimerait inclure Adam Hlozek (21 ans), attaquant du Bayer Leverkusen, dans la transaction afin de renforcer son secteur offensif.