Rennes privé d’Europe, Florian Maurice est en danger

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Accroché par le Racing Club de Lens (1-1) dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. L’échec sera difficile à encaisser pour le directeur sportif Florian Maurice qui devra rendre des comptes à ses supérieurs.

Finalement, il n’y aura pas de remontada de la part du Stade Rennais. Après un début de saison raté, les Rouge et Noir avaient relevé la tête pendant l’hiver, jusqu’à se rapprocher du haut de tableau. Mais le verdict est tombé dimanche soir. Suite au match nul concédé à domicile contre le Racing Club de Lens, Rennes ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Pour le chroniqueur Walid Acherchour, cet échec place forcément le directeur sportif Florian Maurice dans le viseur de la direction.

« Je ne vois pas comment Florian Maurice pourrait résister à cette saison-là, a prédit le spécialiste de l’After sur RMC. J'aime beaucoup Florian Maurice, il a fait du bon boulot, que ce soit à Rennes ou à Lyon, il a eu de bonnes idées. Maintenant le gros problème, c'est que déjà l'année dernière après sa quatrième place un petit peu surfaite, parce que sur la fin de saison il y avait eu des matchs contre Ajaccio et Troyes qui avaient un petit peu embelli une saison compliquée, il était venu, il avait fanfaronné : "alors, les médias ? Vous avez critiqué, on termine quatrième..." »

Maurice ne serait pourtant pas menacé

« En janvier, il nous a dit : "oui mais vous avez tous dit que c'était super Le Fée, Blas... Vous verrez, attendez, le recrutement est bon", s’est souvenu Walid Acherchour. On avait déjà dit "attention à ce qui se passe à Rennes, c'est compliqué. La gestion de Genesio..." Et là en fin de saison, on voit qu'au final Yildirim, Le Fée, Blas, les joueurs qui ne sont pas arrivés au poste de défenseur central... Il y a beaucoup de choses où à un moment donné... » D’après le quotidien Ouest-France, Florian Maurice devrait pourtant conserver son poste.