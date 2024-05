Rennes ‍: Julien Stéphan a sauvé sa place

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Les grandes manoeuvres vont bientôt démarrer à Rennes, où la saison est un terrible échec. Florian Maurice pourrait faire ses valises, au contraire de Julien Stéphan, conforté par François Pinault.

Neuvième de Ligue 1 avant la dernière journée du championnat, le Stade Rennais n’a pas du tout atteint les objectifs fixés en début de saison par le directeur sportif du club, Florian Maurice. Le club breton visait clairement une place dans le top 4 du championnat et force est de constater que l’échec est énorme avec un changement d’entraîneur en cours de saison, qui a porté ses fruits sur quelques semaines avant que le soufflet ne retombe. Profitant de la belle série de victoires à son arrivée, Julien Stéphan a été prolongé au mois de mars et même si un doute pouvait entourer son avenir après la mauvaise fin de saison, il a été conforté pour la saison prochaine selon L’Equipe. Le propriétaire du club François Pinault a une confiance aveugle en l’ancien coach de Strasbourg, qui sera donc bien aux manettes en 2024-2025, cela ne fait aucun doute.

Rennes : Florian Maurice menacé, son remplaçant est encore un ex-OL https://t.co/6sZ2XzwYdp — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2024

On ne peut pas en dire autant du directeur sportif Florian Maurice, dont le nom a été glissé du côté de Lens ces derniers jours. L’ancien dirigeant de l’OL va prochainement rencontrer la famille Pinault, qui pourrait mettre un terme à l’aventure de Florian Maurice à Rennes. Un autre scénario est possible selon le quotidien national, c’est que les deux parties se quittent d’un commun accord car Florian Maurice pourrait de lui même prendre la décision de partir, se sentant à la fin d’un cycle à Rennes. En revanche, le dirigeant français de 50 ans souhaite reprendre du service immédiatement dans un nouveau club et n’a pas du tout l’intention de prendre quelques mois de repos. La question est maintenant de savoir où il rebondira. Il y a quelques semaines, son nom avait été glissé à l’AS Roma mais c’est désormais Florent Ghisolfi (Nice) qui est le grand favori pour rejoindre le club de la Louve.