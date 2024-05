Rennes ‍: Florian Maurice menacé, son remplaçant est encore un ex-OL

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Florian Maurice pourrait être directement menacé par la mauvaise saison de Rennes, qui ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Un nom est déjà sur la table pour remplacer le directeur sportif breton.

Florian Maurice et le Stade Rennais, la fin de l’histoire est peut-être imminente. Homme fort du projet sportif du club breton depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, le directeur sportif de 50 ans est fragilisé par la mauvaise saison de Rennes, actuel neuvième de Ligue 1 et qui est certain de ne pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine. En interne, certains sont plutôt favorables à son départ selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, qui a dévoilé sur son compte X que le nom de Bruno Cheyrou, ancien responsable du recrutement de l’OL et actuel consultant pour Canal +, était revenu sur la table pour prendre la succession de Florian Maurice.

« Bruno Cheyrou au Stade Rennais ? Il a des soutiens qui font tout pour. Pour le moment, rien de concret, mais certains font tout pour. A voir » a publié l’insider. Des informations qui rejoignent celles de L’Equipe, qui indique dans son édition du jour que la mauvaise saison de Rennes et le mercato périlleux qui s’annonce pourraient être deux éléments susceptibles de précipiter le départ de Florian Maurice. Il y a quelques semaines, le nom de l’actuel directeur sportif de Rennes avait été évoqué à l’AS Roma, mais il y a finalement peu de chances que l’ancien attaquant de l’OL soit l’heureux élu. D’après plusieurs sources, Florian Maurice s’est lui-même proposé au club de la Louve, mais la Roma a plutôt jeté son dévolu sur un autre directeur sportif français en la personne de Florent Ghisolfi, qui a de fortes chances de quitter Nice lors du mercato à venir. Reste maintenant à voir quelle décision sera prise par l’actionnaire du Stade Rennais, François Pinault. De son côté, l’entraîneur Julien Stéphan ne semble pas menacé après avoir prolongé jusqu’en 2026 fin mars.