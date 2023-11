L1 ‍: Rennes met Reims au tapis

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

13e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat Reims : 3 buts à 1

Buts pour le Stade Rennais : Amine Gouiri (4e), Benjamin Bourigeaud (46e) et Arthur Theate (66e)

But pour Reims : Oumar Diakité (45e+1)

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a battu Reims (3-1) au Roazhon Park. Une belle victoire qui permet aux Bretons de relever un peu la tête.

Le Stade Rennais s'est bien repris ce dimanche en Ligue 1 après deux défaites de rang et le départ surprise de Bruno Genesio. Les Bretons ont mis les ingrédients qu'il fallait pour faire tomber un Stade de Reims décevant. Les Champenois auront affiché des carences défensives assez inquiétantes et surprenantes dès le début de la rencontre. Il n'en fallait pas tant pour permettre à Amine Gouiri d'ouvrir le score à la 4e minute malgré le gros raté d'Arnaud Kalimuendo. Si le Stade de Reims filera aux vestiaires à la pause à 1 partout, les hommes de Julien Stéphan ont repris les choses sérieusement en début de seconde période avant un but précoce de Benjamin Bourigeaud. Par la suite, c'est Arthur Theate qui fera le break de la tête à la 66e minute.

Au classement, Rennes remonte à la 10e place de Ligue 1. Le Stade de Reims reste 5e du championnat et devra se reprendre le week-end prochain lors de la réception de Strasbourg.