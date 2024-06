Enzo Le Fée pousse pour quitter Rennes

Un an après avoir signé à Rennes en provenance de Lorient, Enzo Le Féé est sur le départ du club breton. L'AS Rome négocie pour le faire venir.

Ouest-France l'a annoncé vendredi, les dirigeants du Stade Rennais ont refusé vendredi une offre à hauteur de 15 millions d'euros transmise par la Roma pour convaincre de lui céder Enzo Le Fée, un an seulement après la signature de ce dernier. Tandis que le milieu de terrain est prêt à rejoindre la capitale italienne, et attend que les dirigeants des deux clubs trouvent une solution...si c'est le cas.

Mais ce samedi, Fabrizio Romano, le pape italien du mercato, confirme que l'AS Rome est proche d'un accord avec Enzo Le Fée concernant les conditions de son contrat s'il signe à la Roma, des discussions étant toujours en cours avec les dirigeants du Stade Rennais. Ouest-France précise de son côté qu'une nouvelle offre romaine est attendue en début de semaine prochaine, preuve de l'intérêt très vif de la formation italienne pour le milieu français de 24 ans.

🟡🔴 AS Roma advance on agreement on personal terms for Enzo Le Fée, still working on deal with Rennes.



