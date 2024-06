Officiel ‍: Belocian quitte Rennes pour Leverkusen

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Une nouvelle pépite rennaise prend son envol. Le jeune défenseur Jeanuel Belocian quitte officiellement Rennes pour le Bayer Leverkusen. Le Stade Rennais a communiqué la nouvelle ce vendredi soir. « Régulièrement appelé avec les sélections jeunes de l’Équipe de France, fréquemment aligné en championnat et en Ligue Europa avec les Rouge et Noir, Jeanuël va poursuivre sa progression en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, récent vainqueur du championnat et de la coupe, finaliste de la Ligue Europa. Le Stade Rennais F.C. tient à remercier Jeanuël pour son professionnalisme, et lui souhaite une belle réussite de l’autre côté du Rhin », a écrit le club breton dans un communiqué. Le joueur de 19 ans rejoint le récent champion d'Allemagne contre 15 millions d'euros.