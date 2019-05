SRFC : Séville veut réconcilier Ben Arfa avec le foot

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dépité après le match nul de Rennes contre Guingamp dimanche, Hatem Ben Arfa est plus que jamais sur le départ au mercato. « On n’est pas ambitieux, on est peureux… Ces matchs me donnent des indications pour mon avenir, notre niveau de jeu est limité » confiait notamment l’international français, comme pour officialiser son futur départ. Mais alors qu’il semble capable de tout, y compris de mettre un terme à sa carrière, où va rebondir l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ? La presse andalouse a sa petite idée sur la question…

Déjà associé à la ville de Séville l’été dernier, Hatem Ben Arfa a toujours la cote en Espagne. La preuve, Estadio Deportivo annonce que le FC Séville et le Bétis Séville, deux équipes réputées pour leur beau jeu en Liga, souhaitent attirer Ben Arfa au mercato. D’après le média andalou, le Français a même été jusqu’à appeler ses deux anciens coéquipiers de Paris, à savoir Jesé et Giovani Lo Celso, pour prendre la température et avoir des informations sur le Bétis Séville. La preuve que l’info est à pendre avec beaucoup de sérieux.