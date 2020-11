Rennes : Camavinga au Real, un accord déjà annoncé !

Dans : Mercato.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022, Edouardo Camavinga a de grandes chances de quitter la Bretagne lors du prochain mercato.

Du haut de ses 18 ans, l’international français intéresse les plus grands clubs européens. Ce n’est pas un secret, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Eduardo Camavinga. Et à en croire la presse espagnole, ce sont les Merengue qui ont pris un temps d’avance sur le PSG dans le dossier du natif de Miconje. Et pour cause, le journaliste Eduardo Inda affirme qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre l’entourage d’Edouardo Camavinga et la direction du Real Madrid. Un premier pas décisif dans l’optique d’un transfert lors du prochain mercato estival…

« Le Real Madrid a un accord verbal avec Eduardo Camavinga et Rennes n’est pas fermé à l’idée d’un transfert en Espagne en échange d’un très gros chèque » a fait savoir le journaliste d’OK-Diario, pour qui le Paris Saint-Germain est donc très en retard sur le Real Madrid dans le dossier Eduardo Camavinga. Reste maintenant à voir si le club de la capitale française aura les moyens financiers et sportifs de rivaliser avec le Real Madrid pour s’attirer Eduardo Camavinga. Pour rappel, le PSG disposait de moyens financiers extrêmement limités cet été en raison de la crise du Covid-19. Néanmoins, le champion de France a investi en recrutant Danilo Pereira ou encore Florenzi. Au contraire, le Real Madrid n’a pas recruté le moindre joueur. Mieux, la formation de Zinedine Zidane a gagné de l’argent en se séparant de joueurs tels que James Rodriguez ou Gareth Bale. Le Real Madrid semble donc mieux armé pour recruter Edouardo Camavinga…