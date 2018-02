SRFC : « Quel penalty ? », Lamouchi ironise à mort contre l'OL

Dans : Rennes, Ligue 1, OL.

Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes, après la victoire contre l'OL (2-0) : « Je ne m'attendais pas à ça, mais on avait préparé un plan pour gagner. On a beaucoup de réussite, on marque dès notre première attaque. Forcément, cela nous met dans les bonnes conditions. Après, on a laissé peu d’espaces à cette équipe lyonnaise qui manquait peut-être de fraîcheur et on ne l’a pas mise dans les meilleures situations. C'est une très belle victoire. Quel penalty ? Celui d’Ismaila Sarr en première mi-temps, ou celui de Fekir ? Il fallait se ressaisir après la série négative. Prendre trois points ici sans encaisser de but, c'est exceptionnel. Je suis très satisfait par rapport au contenu et au résultat », a-t-il lancé sur Canal+.