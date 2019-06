SRFC : Par ici la sortie, Bourigeaud va quitter Rennes

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison pleine au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud est un joueur qui a la cote sur le marché des transferts. Ses performances en Europa League et notamment contre Arsenal ont braqué les projecteurs sur lui, et deux cadors européens se disputent désormais sa signature, à en croire les informations récoltées par Yahoo Sport.

Il s’agit du FC Séville, qui s’intéresse également à Maxime Lopez et qui vient d’embaucher son nouvel entraîneur en la personne de Julen Lopetegui, et Naples. Les discussions sont toujours en cours et pour l’heure, il est impossible de savoir où signera Benjamin Bourigeaud. La seule chose qui semble certaine, c’est que l’avenir du milieu offensif ne s’écrit plus à Rennes. Après Hatem Ben Arfa, c’est un second départ de taille qui se profile pour Julien Stéphan en attaque.