SRFC : Olivier Letang nouveau boss du Stade Rennais !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Folle soirée pour le Stade Rennais, et on ne parle pas du terrain. René Ruello a annoncé sa démission, Christian Gourcuff a montré son dépit et son aversion pour son successeur annoncé, et désormais, le club breton a fait savoir par le biais d’un communiqué qu’Olivier Letang, l’ancien directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain passé depuis dans une société d’agents de joueurs, a été nommé Président Délégué et Manager Général du Stade Rennais. Autrement dit, il sera le grand patron du club breton, et cela commencera dès le 7 novembre prochain.

« Je tiens à remercier René Ruello, président bénévole, passionné et généreux qui a, sans relâche, mis sa détermination et sa force de caractère au service de ce club. Avec l’arrivée d’Olivier Létang, le Stade Rennais F.C. ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Notre ambition d’actionnaire pour l’avenir du Stade Rennais reste intacte. Nous souhaitons maintenant que le Club retrouve durablement le chemin de la victoire dans un climat serein », a fait savoir le Stade Rennais, dont les prochains jours vont être clairement agités dans les coulisses.