SRFC ‍: Mandanda capitaine, Stéphan frappe fort d’entrée

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

De retour sur le banc du Stade Rennais, Julien Stéphan a pris une première décision importante. Le nouvel entraîneur du club breton a privé Benjamin Bourigeaud du brassard de capitaine, désormais confié au gardien Steve Mandanda.

Les rumeurs étaient donc fondées. Depuis quelques jours, il se murmurait que Julien Stéphan pensait à un changement de capitaine au Stade Rennais. Le nouvel entraîneur des Rouge et Noir a débarqué avec la sensation que Benjamin Bourigeaud n’était plus l’homme de la situation. Confirmation ce vendredi puisque le successeur de Bruno Genesio a annoncé aux médias la rétrogradation de son milieu de terrain. Bien sûr, le technicien y a mis les formes pour éviter de vexer l’ancien joueur du Racing Club de Lens, qui devra confier le brassard au gardien Steve Mandanda.

Mandanda remplace Bourigeaud

« Je vais changer, ce sera Steve Mandanda, a révélé Julien Stéphan pendant sa conférence de presse. Ce n’est absolument pas contre Benjamin. C’est une légende du club, Bourig'. Depuis le temps qu’il est là, tout ce qu’il représente, le titre qu’il a gagné (la Coupe de France en 2019), son nombre de matchs... Mais j’estimais que Steve, de par son expérience, le nombre d’années où il a été capitaine à Marseille, c’était une décision à prendre. On a discuté plusieurs fois (avec Bourigeaud), pas seulement sur ce sujet. Ça se fait de manière très naturelle. »

Steve Mandanda sur son nouveau rôle de capitaine : « Le coach m’a fait part de son idée. On a échangé avec Bourige, ça ne changera pas énormément le rôle qu’on peut avoir au sein du groupe. C’est un joueur emblématique, il est apprécié et respecté pour tout ce qu’il fait. » #SRFC pic.twitter.com/cVXsQBzG0c — Clément Gavard (@Clem_Gavv) November 24, 2023

« Quand on décide de mettre un gardien de but capitaine, il faut anticiper le fait d’avoir des capitaines de terrain pendant la rencontre qui seront Bourigeaud et Matic, a précisé le fils de Guy Stéphan. Ce n’est absolument pas contre Benjamin. Ce n‘est pas une volonté de changer, c’est une analyse de la situation, après des échanges, qui m’a amené à réfléchir et à prendre cette décision ». Après le départ de l'ancien capitaine Hamari Traoré cet été, Benjamin Bourigeaud n'aura gardé le brassard que quelques mois.