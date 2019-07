SRFC : Lille rafle la mise, André débarque pour 8 ME !

Dans : Rennes, LOSC, OL, Mercato.

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais en cas de départ de Pape Cheikh Diop ou de Nabil Fekir, Benjamin André va poursuivre sa carrière à Lille.

En effet, L’Equipe indique ce mardi qu’un accord de principe a été trouvé entre le club nordiste et le Stade Rennais pour le transfert du milieu de terrain français de 28 ans. Après avoir tenté plusieurs approches en deçà des attentes de Rennes, les dirigeants du LOSC ont finalement accédé aux demandes d’Olivier Létang en payant les 8 ME réclamés depuis le début des négociations.

« Du coup, le capitaine du Stade Rennais (28 ans), qui suscitait également un intérêt de Lyon, devrait être autorisé à se rendre dans le Nord ce mardi, dans l'après-midi, pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Lille. Rennes attend juste la confirmation écrite avant de le laisser filer » indique le quotidien national, pour qui ce transfert ne fait désormais plus l’ombre d’un doute. A 28 ans, Benjamin André va donc découvrir la Ligue des Champions et numériquement remplacer Thiago Mendes à Lille, où son profil faisait l’unanimité en interne.