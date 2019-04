SRFC : Le PSG « ultra favori », Rennes connaît son adversaire

Dans : Rennes, PSG, FC Nantes, Coupe de France.

Huitième de finaliste de l’Europa League, le Stade Rennais pourrait s’offrir un titre pour encore embellir sa saison.

Grâce à leur victoire sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (2-3) mardi, les Rouge et Noir ont en effet atteint la finale de la Coupe de France. De quoi envisager un sacre qui fuit le club breton depuis 1971. Mais pour cela, il faudra battre l’autre finaliste, à savoir le Paris Saint-Germain ou le FC Nantes qui s’affrontent ce mercredi dans la capitale. Et bien évidemment, le président Olivier Létang a une préférence.

« Un derby Rennes-Nantes serait effectivement un beau clin d’œil, a reconnu l’ancien dirigeant du PSG. Il y aura le verdict du terrain demain soir (ce mercredi). Le PSG est ultra-favori. Mais on évoquera cette finale plus tard. On va jouer contre Angers samedi et à Nîmes mardi avant de recevoir Nice. Tous ces matchs sont importants pour nous pour bien préparer cette finale. On y pensera quand elle arrivera, mais je souhaite vraiment qu’on soit performant sur les matchs qui arrivent. » Neuvième de Ligue 1, Rennes peut toujours espérer un billet européen via le championnat.