SRFC : Fini la balade, Genesio veut la peau du PSG

Vainqueur de ses huit matchs en Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain réalise pour le moment un carton plein en championnat. Son prochain adversaire Bruno Genesio se dit impressionné par ce parcours sans faute. Mais l’entraîneur du Stade Rennais a bien l’intention de freiner les Parisiens dimanche après-midi.

Certains succès ont été obtenus à l’arraché. Mais qu’importe, le Paris Saint-Germain a remporté tous ses matchs de Ligue 1 avant la 9e journée. Un parcours sans faute pas suffisamment valorisé aux yeux de Bruno Genesio, qui a tenu à souligner la performance de son futur adversaire. Mais les applaudissements n’ont pas duré longtemps. En effet, l’entraîneur du Stade Rennais compte bien mettre un terme à la réussite des Parisiens dimanche (13h) au Roazhon Park.

« On se devra d’être à 100% voire plus si on veut inquiéter cette équipe du PSG et prendre les premiers points contre eux, a prévenu l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. Elle est impressionnante. Un huit sur huit en championnat, elle a eu un seul accro à Bruges (1-1) mais Bruges a battu Leipzig (1-2) donc c’est aussi une bonne équipe. Ils ont fait un parcours exceptionnel depuis le début de la saison. »

« Faire tomber leurs premiers points »

« On a tendance à être exigeant avec eux mais ils ont quand même gagné neuf de leurs dix matchs, c’est quand même assez exceptionnel, a insisté Bruno Genesio. Ils ont des joueurs exceptionnels, une équipe exceptionnelle. Mais on est nous aussi capables de les inquiéter comme on l’avait fait l’année dernière (1-1, le 9 mai). On donnera tout sur le terrain pour les inquiéter et faire tomber leurs premiers points. » Moins impressionnants, les Rouge et Noir sont également sur une bonne dynamique après leur victoire sur le terrain du Vitesse Arnhem (2-1) jeudi en Conference League.