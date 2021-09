Neymar, Messi, Mbappé, l'incroyable promesse du PSG !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très attendu depuis le début de la saison, le trio offensif du Paris Saint-Germain a rendu une copie prometteuse face à Manchester City. La performance collective de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé promet un avenir XXL.

Ce n’est peut-être pas un hasard si Lionel Messi a dû attendre ce choc pour ouvrir son compteur avec le PSG. Face à Manchester City (2-0) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant argentin a en effet inscrit son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain, au moment où son association avec Kylian Mbappé et Neymar commence à ressembler à un véritable trio. Pour rappel, les trois stars du club de la capitale évoluaient ensemble pour le troisième fois après les matchs à Bruges (1-1) et contre l’Olympique Lyonnais (2-1) en Ligue 1, deux précédentes prestations décevantes. D’où l’attente suscitée pour ce test européen.

Mbappé n’a pas été mis à l'écart dans le vestiaire du PSG

Résultat, pour leur première rencontre disputée ensemble en intégralité, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont montré des signes encourageants. On est encore loin de ce que peuvent réaliser trois des tout meilleurs joueurs au monde, notamment dans la justesse technique. Les Parisiens ont encore eu pas mal de déchet dans leurs transmissions. Mais au moins, le trio s’est cherché sur le terrain. Et les deux anciens Barcelonais n’ont jamais mis le Français de côté. Lionel Messi a en effet donné sept passes à Kylian Mbappé, et cinq Neymar. Le champion du monde était sorti en début de deuxième période à Bruges, mais il n’avait reçu que deux petits ballons de la part de la Pulga.

Neymar x Messi x Mbappé x Hakimi pic.twitter.com/I2jUeHzBCy — Le « M » (@MookieBarbu) September 29, 2021

Les chiffres relayés par RMC sont aussi significatifs chez le Brésilien qui, après les deux passes pour Kylian Mbappé en Belgique, lui en a adressé onze contre des Citizens qui ont longtemps monopolisé le ballon. Autant dire que le Français a dû apprécier, lui qui s’est également montré altruiste avec ses deux coéquipiers, sans jamais hésiter à les chercher dans des situations qu’il aurait pu lui-même conclure. Ce travail collectif a d’ailleurs été récompensé par une passe décisive pour Lionel Messi, très reconnaissant envers l’ancien Monégasque qu’il a pointé du doigt à plusieurs reprises pendant sa célébration. Le geste du sextuple Ballon d’Or était tout sauf anodin.

🗣💬 "J'espère ne pas vous rencontrer de si tôt, Dieu nous en préserve"



😂 Le commentaire hilarant de Thiago Silva sous la photo de la soirée du trio Mbappé-Messi-Neymar pic.twitter.com/ntXOSrz9K1 — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2021

Tout comme la photo des trois attaquants publiée sur les réseaux sociaux après la rencontre. Les stars parisiennes semblent plus complices sur le terrain, et même en dehors. Certains diront qu’il n’y a pas de quoi s’enflammer dans la mesure où leur performance reste assez mitigée. Mais n’oublions pas qu’en face, les Parisiens avaient affaire au finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, soit l’une des équipes les plus solides du continent. Le fait de réussir quelques échanges et enchaînements face à la machine de Pep Guardiola ne peut qu’être encourageant pour la suite de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

Ce que Lionel Messi soulignait au micro de Canal+ mercredi soir. « Plus on va jouer ensemble et mieux ça va être, annonçait l’ancien capitaine du Barça. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué. Il faut donner le meilleur et continuer à le faire. On a gagné un match très important contre un grand rival avec de grands joueurs et qui a été en finale de Ligue des Champions l'année dernière. C'est une victoire importante pour nous. On doit continuer à grandir, continuer à progresser et à améliorer beaucoup de choses. » La « MNM » a encore largement le temps de parfaire ses automatismes. Et ce malgré les critiques qui risquent d’accompagner son évolution à chaque performance insuffisante cette saison.