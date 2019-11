SRFC : Camavinga dix ans à Rennes, si seulement...

Dans : Rennes.

A seulement 17 ans, Edouardo Camavinga est considéré comme un énorme crack par les scouts des plus grands clubs européens.

Sélectionné pour la première fois en Equipe de France espoirs cette semaine, le milieu de rerrain de Rennes est un joueur déjà très convoité. Au vu de son âge, de son talent et de son potentiel, le Stade Rennais va certainement recevoir des offres très juteuses au mercato hivernal. Reste à voir si ce prodige quittera déjà la Ligue 1 en juillet 2020. A priori, ce n’est pas la volonté du président breton Olivier Létang. Interrogé par TF1, l’ancien dirigeant du PSG a indiqué qu’il souhaitait conserver encore plusieurs années Eduardo Camavinga…

« Si ça ne dépendait que de moi, je souhaiterais le conserver pendant dix ans encore. Après, il y a des sollicitations, un marché et des envies du joueur. On fera le bilan un peu plus tard. Probablement en fin de saison » a confié le président du Stade Rennais au sujet d’Eduardo Camavinga, lequel figurait notamment dans le viseur du Borussia Dortmund l’été dernier. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par le Stade Rennais pour son international espoirs français au mercato estival. De toute évidence, la direction bretonne ne bradera pas la plus grosse valeur marchande de son effectif, d’autant que son contrat expire seulement en 2022. De quoi négocier au mieux pour le Stade Rennais…