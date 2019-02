SRFC : Ben Arfa est cramé ? Orléans est dégoûté de l'entendre

Dans : Rennes, Ligue 2, Coupe de France, Coupe.

Au repos forcé dimanche dernier contre Marseille après s’être déclaré au bout du rouleau et avoir zappé la mise au vert, Hatem Ben Arfa était titulaire ce mercredi contre Orléans en Coupe de France. S’il n’a pas marqué, l’ancien lyonnais, parisien et marseillais a montré qu’il avait toujours des jambes, en venant notamment chercher les ballons, et en faisant quelques différences intéressantes au milieu de terrain. Pas vraiment l’attitude d’un joueur usé au cœur d’une saison forcément plus musclée que ses dernières au Paris Saint-Germain. Et d’ailleurs, allez dire aux joueurs d’Orléans que Hatem Ben Arfa était en petite forme…

« Il était fatigué ? Merci, ça me sape encore plus le moral ! Heureusement qu’il n’était pas en forme. Il nous a mis en difficulté et quand il a envie de mettre le tempo, c’est très fort », a livré Gauthier Pinaud, le latéral de l’USO, dans les colonnes de L’Equipe. Une manière de faire comprendre que beaucoup de joueurs professionnels aimeraient bien être fatigué comme Ben Arfa et être à son niveau de performance actuel.