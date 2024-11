Rennes ‍: Sampaoli déjà en danger

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Alors qu'il vient tout juste d'être intronisé sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli s'attire déjà les critiques de Jennifer Mendelewitsch, agente FIFA et consultante sur RMC.

Il est une chose indéniable : l'arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais est tout simplement unique dans l'histoire du club. Jamais les Rouge et Noir n'ont eux à leur tête un entraîneur aussi volcanique qui exprime aussi énergiquement sa passion. Ses expériences passées montrent aussi qu'il est rare de voir un technicien aussi décoré sur le banc rennais. En attendant, « El Pelado » vient à peine d'être officialisé en tant que successeur de Julien Stéphan qu'il attise la foudre de Jennifer Mendelewitsch, agente FIFA et consultante football pour RMC.

Jorge Sampaoli, une erreur de casting ?

Le mariage Rennes/Sampaoli peut-il durer ?



🗣️ @JenMendel : "Pour moi, c'est raté d'avance. Je ne comprends pas où va et ce que fait le Stade Rennais. Ca n'a aucune cohérence." #RMCLive pic.twitter.com/3UJfs8HYWM — After Foot RMC (@AfterRMC) November 12, 2024

Dans l'émission « Génération After », Jennifer Mendelewitsch a exprimé son avis sur l'arrivée de Jorge Sampaoli. Un avis pour le moins salé qui ne fait pas l'unanimité chez les supporters du Stade Rennais. Pour elle, le technicien argentin est une grosse erreur de casting. « Je ne crois pas que ça puisse marcher. C'est un mariage raté d'avance. Je ne comprends pas où va le Stade Rennais, ça n'a aucune cohérence. On entend déjà dire qu'il est une solution provisoire parce qu'Arnaud Pouille veut faire venir Franck Haise. Sampaoli serait un coach qui va réveiller Rennes. Mais on ne prend pas des coachs pour réveiller, on les prend pour progresser », explique froidement la consultante.

Avant d'ajouter. « On a l'impression qu'ils sont allés prendre un mec qui était disponible et qui avait envie de venir. On peut dire ce qu'on veut de Sampaoli, on sait que ce n'est pas un bâtisseur. Ce n'est pas un projet long-terme. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce club. Honnêtement, je suis dépitée », conclut Jennifer Mendelewitsch. Une chose est sûre, Jorge Sampaoli a déjà tous les projecteurs braqués sur lui.