Rennes : Repos supprimé et réunion de crise

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

La défaite face à Reims au Roazhon Park met le Stade Rennais dans une situation très délicate. Le début de saison est décevant, alors que la Coupe d’Europe n’a pas encore débuté. Malgré un effectif conséquent, Bruno Genesio a beaucoup fait tourner face à Reims, ce qui n’a pas empêché la défaite 0-2. L’entraineur rennais a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en supprimant le jour de congé prévu ce lundi et en mettant à la place une réunion avec les joueurs pour essayer de mettre des mots sur les maux. C’est ce que l’ex-coach de l’OL a expliqué après la rencontre ce dimanche.

« Il y a des choses que je ressens et si cette semaine, j'ai un peu rué dans les brancards, c'est que j'avais un ressenti. Je ne savais pas qu'on pouvait descendre à un si bas niveau. On est tous responsables. Le premier, c'est moi. Mais on va trouver des solutions pour afficher un autre visage. On n'a pas joué en équipe. Demain, on avait repos mais on viendra au stade pour s'expliquer de tout ça. Peut-être que je n'emploie pas les bons mots dans ma causerie. C'est à nous de trouver les solutions et à nous de prendre les bonnes décisions », a prévenu un Bruno Genesio qui n’aura pas beaucoup de temps pour cogiter, car c’est Tottenham qui vient sur la pelouse de Rennes ce jeudi en Conférence League.