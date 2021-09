Rennes-PSG, Lionel Messi rend fou la Bretagne !

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'y est pour rien, mais du côté du Stade Rennais on a décidé que la venue de Lionel Messi et ses coéquipiers au Roazhon Park méritait un violent coup de massue financier pour ceux qui veulent acheter un ticket.

Dimanche prochain, le Stade Rennais recevra le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Et même si l’horaire est exotique, puisque le coup d’envoi sera donné à 13 heures, il est clair que le Roazhon Park sera comble pour assister au choc et à la venue de Neymar, Kylian Mbappé, mais surtout Lionel Messi. Ce lundi, 5.000 places étaient mises en vente pour les abonnés, et elles ont toutes été vendues. Le grand public pourra tenter mercredi à partir de 10 heures de s’offrir les derniers tickets, et le club breton s’attend déjà à une ruée sur ses serveurs informatiques. Et cela malgré une incroyable augmentation des prix décidée par les dirigeants rennais pour la réception du PSG et de ses stars.

Certains tickets pour Rennes-PSG sont 100 euros au-dessus du prix habituel

En dehors des supporters déjà abonnés, le prix des places pour ce Rennes-PSG version Lionel Messi coûtera de 49 à 170 euros. Cité par France Bleu Armorique, un supporter rennais ne cache pas sa stupéfaction : « Là où je suis placé, en bas de la tribune Lorient, la place contre le PSG vaut 135 euros, c'est quasiment 100 euros de plus que pour un match, entre guillemets, normal. » Et sur les réseaux sociaux, cela s'agace très fort contre cette politique tarifaire décrété par le Stade Rennais. « Tarif kid en moyenne 80€ rien a dire de plus vous êtes des voleurs on fait comment quand on a plusieurs petits jeunes à emmener ? », s'agace un père de famille. Mais d'autres supporters estiment, eux, que le club ne fait qu'imiter les 19 autres formations de Ligue 1 qui profitent de la venue du Paris Saint-Germain pour remplir ses caisses, tandis que les abonnés conseillent à ceux qui ne le sont pas de réfléchir pour la saison prochaine.