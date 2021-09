Rennes : Les supporters arrêtent tout

Dans : Rennes.

Guillaume Conte

Au coeur de la vague de violences qui secoue le football français, un évènement d’un nouveau genre a eu lieu cette semaine.

A Rennes, un membre du principal groupe de supporters, le Roazhon Celtic Kop, a été victime du vol de la bâche domicile des fans du Stade Rennais. Un emblème souvent convoité et jugé comme très précieux dans le monde des Ultras, même si pour le coup, c’est allé très loin. En effet, le RCK dévoile que le supporter en question a été victime d’un guet-apens et que cette attaque a mis en danger sa famille, dépassant largement le monde du football et du supporterisme.

En conséquence, le groupe qui siège en tribunes Mordelles a décidé d’arrêter toutes ses activités et ses déplacements pour les prochains évènements, y compris les matchs contre Bordeaux et Arnhem dans les prochains jours. Le RCK laisse néanmoins le choix à ses adhérents de continuer à soutenir le club et de venir au stade bien sûr, mais les animations et les déplacements prévus sont annulés jusqu’à nouvel ordre.