Rennes : Le grand Ben Arfa is back, ce consultant l'annonce

Dans : Rennes, Ligue 1.

Buteur contre Lyon en milieu de semaine, Hatem Ben Arfa a remis ça contre Dijon samedi. Auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international français revient tout doucement à son meilleur niveau. Surtout, il semble transformé psychologiquement depuis la prise de fonctions de Julien Stéphan, qui en a fait son joueur clé dès sa prise de pouvoir. Et cela n’a pas échappé à Jérôme Alonzo, qui a annoncé le retour du grand Ben Arfa sur la Chaîne L’Equipe.

« Tous les joueurs ont besoin d’être valorisés, mais avec Hatem, c’est poussé à l’extrême. Ce n’est pas tant la faute de Lamouchi, mais si un nouvel entraîneur arrive et qu’il trouve les bons mots, Hatem sera transformé » a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, avant de conclure. « S’il est mieux physiquement, et dans des bonnes conditions psychologiques, il fera la même fin de saison qu’à Nice. Puel avait compris comment activer ces leviers-là. Il faut que l’équipe soit faite pour lui et qu’elle joue pour lui ». Un Ben Arfa du niveau de celui qui avait émerveillé la Ligue 1 à Nice, les fans du Stade Rennais en rêvent…