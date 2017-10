Rennes : Gourcuff ne se cache pas derrière des excuses

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après la défaite à Guingamp): « On a été mangés dans l'engagement, avec Guingamp qui avait une stratégie de mettre des ballons derrière notre défense. On a été sous pression en permanence, dans l'incapacité de prendre le ballon. On a subi beaucoup en première période et même si on avait des situations de contre, c'était pas suffisant. On rentre mieux dans la deuxième période, on prend de la maîtrise avec un jeu à terre qui pouvait les mettre en difficulté et il y a ce premier but qui change la donne parce qu'ils ouvrent le score et parce que Wahbi Khazri prend son carton rouge. A 10, ça devient très compliqué. Ça n'excuse pas notre première période très médiocre. On a vu un manque de maturité, ce qui n'était pas trop étonnant, compte tenu des absences. On voit bien que face à une intensité, on n'a pas su faire face dans tous les secteurs de jeu.»