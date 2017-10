Rennes : Gourcuff agacé « des mensonges et des saloperies »

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (coach du Stade Rennais après la victoire contre le LOSC) : « Non je ne suis pas menacé. Deux semaines pour redresser la barre ? Cela fait huit jours qu’on entend des mensonges et des saloperies, on ne va pas continuer ! Donc on avance, on a pris trois points, c’est bien. Sur le plan du foot, nous le savons, on peut faire mieux et on doit fait mieux. Ce soir les joueurs n’étaient pas derrière moi, ils étaient derrière le club. C’est tout l’environnement qui est pire que malsain. On prend des points pour avoir de la sérénité, car il en faut pour jouer au foot. »