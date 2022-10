Rennes frappe fort et prolonge Désiré Doué

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a réussi à conserver sa pépite, très suivie dans la foulée de son explosion en Ligue 1. A 17 ans, Désiré Doué frappe les esprits et ses derniers buts contre Nantes et le Dynamo Kiev ont mis le doigt sur sa réussite. Le SRFC ne sera toutefois pas inquiété tout de suite, puisqu’un accord a été trouvé entre le joueur et son club, pour un nouveau contrat l’emmenant jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option. De quo envisager l’avenir un peu plus sereinement des deux côtés, le joueur ayant bien évidemment négocié une augmentation de salaire depuis son premier contrat professionnel.