Rennes : Ce départ XXL qui pourrait tout changer au mercato

Auteur de 6 buts et 5 passes décisives cette saison, Ismaila Sarr est une réelle satisfaction au Stade Rennais, malgré la crise de résultats récemment traversée par le club breton. Cela n’étonnera donc personne : le jeune Sénégalais de 20 ans attire les convoitises en vue du mercato. Et selon France Football, les dirigeants de Crystal Palace pensent très fort à le recruter.

« Si Arsenal semble très intéressé, l’offensive la plus concrète pourrait venir de clubs de Premier League moins huppés, qui rêvent de dénicher le nouveau Sadio Mané (autre Lion de la Teranga passé par Metz). Parmi les écuries susceptibles de faire une offre conséquente, Crystal Palace, qui vraisemblablement, n’arrivera pas à conserver son joyau Wilfried Zaha, au profil très proche de Sarr » explique le média, pour qui Rennes réclamera au moins 30 ME pour vendre son attaquant, recruté 17 ME à Metz en 2017. Olivier Létang doit déjà s'en frotter les mains...