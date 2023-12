Rennes ‍: C'était chaud avec Maurice, Stéphan a réglé ses comptes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Après le départ inattendu de Bruno Genesio en novembre dernier, le Stade Rennais a choisi de relancer Julien Stéphan sur son banc. Une décision osée de la part du propriétaire François Pinault. Le directeur sportif Florian Maurice, lui, n’était pas favorable à cette solution. D’où l’explication nécessaire entre le dirigeant et le nouvel entraîneur.

Des désaccords en interne ? De la lassitude ? Difficile de connaître les vraies raison du départ de Bruno Genesio en novembre dernier. Alors que Rennes le soutenait dans une période difficile sur le plan sportif, l’entraîneur né à Lyon a subitement décidé de faire ses valises, obligeant le club breton à réagir rapidement. La direction sportive s’est effectivement activée mais c’est bien le propriétaire François Pinault qui a eu le dernier mot.

Apres ⁦@AfterRMC⁩ Foot sur YouTube, nouvelle étape les amis !

Le DR Show… pour échanger avec tous les acteurs du foot ! Début de cette nouvelle aventure

avec le génie Breton ! Première ITW de Julien Stéphan depuis son retour à Rennes https://t.co/IPNtBMPo6q pic.twitter.com/z8FbknhxQk — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 27, 2023

L’homme d’affaires a choisi de repartir avec Julien Stéphan, dont la précédente collaboration avec Florian Maurice à Rennes s’était mal passée, et qui n’était donc pas le choix du directeur sportif. Une discussion franche s’imposait entre les deux hommes. « Pour ma part, il n’y a pas de malentendus, a confié le successeur de Bruno Genesio sur la chaîne YouTube de l’After Foot. Quand Flo est arrivé au club, j’avais été à l’initiative d’une nouvelle forme d’organisation vu qu’il n’y avait pas de directeur sportif. J’avais été ultra favorable à son arrivée, on avait fonctionné ensemble pendant huit mois. »

Stéphan a calmé le jeu

« Avec Bruno (Genesio), ils avaient aussi développé certainement une forme de fonctionnement au quotidien et son départ a dû l’affecter. Je suis arrivé à la demande du propriétaire, peut-être que ce n’était pas l’objectif initial de Flo et je lui ai dit que je le comprenais et que je n’en prenais pas ombrage, loin de là. Pour le bien du club, on devait fonctionner ensemble et j’avais la certitude qu’on pouvait bien fonctionner ensemble », a expliqué Julien Stéphan, dont la nomination n’a finalement pas incité Florian Maurice à partir.